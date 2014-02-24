На красной ветке московского метро случился сбой

На восточном участке Сокольнической линии Московского метрополитена произошел сбой. Поезда двигаются с отставанием от графика."18:40. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром", – сообщили в пресс-службе подземки. Подробности происшествия устанавливаются.
После смерти в США американского миллиардера Дэвида Рокфеллера пользователи соцсетей в России не на шутку перепугались. Кто же теперь возглавит мировое теневое правительство и как это отразится на отношениях Москвы и Вашингтона, вопрошают в Сети...»
17 лет назад Владимир Путин за штурвалом сверхзвукового истребителя Су-27 прилетел из Краснодара в Грозный. Этот смелый поступок тогда еще исполняющего обязанности президента наделал много шума: до Путина на подобные полеты не решался никто из первых лиц западных государств...»
После смерти в США американского миллиардера Дэвида Рокфеллера пользователи соцсетей в России не на шутку перепугались. Кто же теперь возглавит мировое теневое правительство и как это отразится на отношениях Москвы и Вашингтона, вопрошают в Сети...»
17 лет назад Владимир Путин за штурвалом сверхзвукового истребителя Су-27 прилетел из Краснодара в Грозный. Этот смелый поступок тогда еще исполняющего обязанности президента наделал много шума: до Путина на подобные полеты не решался никто из первых лиц западных государств...»