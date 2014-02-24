На подмосковной трассе столкнулись шесть автомобилей
28 марта 2017, вторник, 21:15 – СОЧИ-24
В Подмосковье столкнулись шесть автомобилей. ДТП произошло на Новорижском шоссе, передает агентство "Москва".К настоящему времени информация о пострадавших не поступала. Все обстоятельства автоаварии устанавливаются.
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Ученые установили, что при потеплении климата на 1,5 градуса Цельсия ежегодно будут умирать до 350 миллионов человек. Сильнее всего от жары пострадают жители индийской Калькутты и пакистанского Карачи...»
Председатель украинского парламента Андрей Парубий опасается вторжения России на Украину во время военных учений "Запад-2017". Совместные российско-белорусские маневры пройдут в сентябре и к ним приковано внимание на Западе...»