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На проекты о революции 1917 года выделят 100 миллионов

15 февраля 2017, среда, 15:30 – ИА СОЧИ-24

На проекты о революции 1917 года выделят 100 миллионов
На проекты о революции 1917 года выделят 100 миллионов
К столетию революции 1917 года фонд "История Отечества", созданный по указу президента, распределит по конкурсу между проектами, посвященными вековому юбилею события, около 100 миллионов рублей. Деньги будут направлены на создание тематических фильмов и книг, проведение выставок, международных форумов.
Как рассказал исполнительный директор и председатель правления
фонда Константин Могилевский, у организации имеется "небольшая государственная
субсидия. "100 миллионов рублей на сегодняшний день предусмотрено на
деятельность фонда в федеральном бюджете, – сообщил он. – Большую часть из этих
средств мы планируем распределить на конкурсной основе для поддержки проектов,
выполняемых российскими организациями по приоритетной тематике – столетие
революции 1917 года".
По словам Могилевского, прием заявок стартовал 31 января
2017 года и на сегодняшний день уже есть около 70 желающих принять участие в
отборе. Конкурс проводится по четырем направлениям: поддержка выставочной
деятельности, производства фильмов, научно-популярной литературы и поддержка
проведения международных форумов и мероприятий."В течение февраля принимаем заявки и в течение
марта планируем подвести итоги конкурсов"Могилевский рассказал, что для оценки проектов, рассмотрения
заявок и дальнейшей работы будут созданы четыре экспертных совета. Во главе них
будут: первый зам гендиректора ТАСС Михаил Гусман, спецпредставитель президента
по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор
исторической библиотеки Михаил Афанасьев. Также приглашение принять участие в
работе экспертного совета было направлено генеральному директору Третьяковской
галереи Зельфире Трегуловой.
"Объем средств, которые запрашиваются участниками
конкурса, кратно превысит возможности фонда, которыми мы располагаем", – отметил
исполнительный директор, председатель правления фонда. Но организаторы рассчитывают
на "частный бизнес подключится или государство найдет дополнительные
возможности". Правильность и эффективность расходования государственных
денег в конце года проверит Счетная палата, чьи эксперты проверят, на что пойдет
бюджетная субсидия, рассказал председатель правления Российского исторического
общества Сергей Шахрай. В свою очередь Могилевский отметил, что фонд сделает
все конкурсные процедуры максимально открытыми и прозрачными.

Напомним, Фонд
"История Отечества" был создан с целью популяризации российской
истории и поддержки программ исторического просвещения. По данным Всероссийского
центра изучения общественного мнения, 90% россиян считают историю основным
поводом для гордости за свою страну. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:45
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Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму

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