На проекты о революции 1917 года выделят 100 миллионов

15 февраля 2017, среда, 15:30 – ИА СОЧИ-24



На проекты о революции 1917 года выделят 100 миллионов

К столетию революции 1917 года фонд "История Отечества", созданный по указу президента, распределит по конкурсу между проектами, посвященными вековому юбилею события, около 100 миллионов рублей. Деньги будут направлены на создание тематических фильмов и книг, проведение выставок, международных форумов.Как рассказал исполнительный директор и председатель правленияфонда Константин Могилевский, у организации имеется "небольшая государственнаясубсидия. "100 миллионов рублей на сегодняшний день предусмотрено надеятельность фонда в федеральном бюджете, – сообщил он. – Большую часть из этихсредств мы планируем распределить на конкурсной основе для поддержки проектов,выполняемых российскими организациями по приоритетной тематике – столетиереволюции 1917 года".По словам Могилевского, прием заявок стартовал 31 января2017 года и на сегодняшний день уже есть около 70 желающих принять участие вотборе. Конкурс проводится по четырем направлениям: поддержка выставочнойдеятельности, производства фильмов, научно-популярной литературы и поддержкапроведения международных форумов и мероприятий."В течение февраля принимаем заявки и в течениемарта планируем подвести итоги конкурсов"Могилевский рассказал, что для оценки проектов, рассмотрениязаявок и дальнейшей работы будут созданы четыре экспертных совета. Во главе нихбудут: первый зам гендиректора ТАСС Михаил Гусман, спецпредставитель президентапо международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директористорической библиотеки Михаил Афанасьев. Также приглашение принять участие вработе экспертного совета было направлено генеральному директору Третьяковскойгалереи Зельфире Трегуловой."Объем средств, которые запрашиваются участникамиконкурса, кратно превысит возможности фонда, которыми мы располагаем", – отметилисполнительный директор, председатель правления фонда. Но организаторы рассчитываютна "частный бизнес подключится или государство найдет дополнительныевозможности". Правильность и эффективность расходования государственныхденег в конце года проверит Счетная палата, чьи эксперты проверят, на что пойдетбюджетная субсидия, рассказал председатель правления Российского историческогообщества Сергей Шахрай. В свою очередь Могилевский отметил, что фонд сделаетвсе конкурсные процедуры максимально открытыми и прозрачными.Напомним, Фонд"История Отечества" был создан с целью популяризации российскойистории и поддержки программ исторического просвещения. По данным Всероссийскогоцентра изучения общественного мнения, 90% россиян считают историю основнымповодом для гордости за свою страну.

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