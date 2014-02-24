На пятую точку телеведущей польстились 4 миллиона человек
6 апреля 2017, четверг, 21:14 – СОЧИ-24
На пятую точку телеведущей польстились 4 миллиона человек
Сексапильная мексиканская телеведущая Янет Гарсиа пользуется бешеной популярностью в соцсетях. А все потому, что девушка обладает невероятно соблазнительными формами. В особенности, подписчиков привлекает необычная форма ее ягодиц. Недавно Янет торжественно отпраздновала то, что на ее аккаунт в Instagram подписались четыре миллиона пользователей. Чтобы порадовать поклонников красотка, как всегда, поделилась своим любимым типом снимков – так называемыми "белфи" (селфи ягодиц). Пользователи пришли в полный восторг от привлекательного снимка пятой точки. И после этого девушка за две недели собрала еще 200 тысяч фолловеров. Блогеры не устают восхищаться удивительной формой ягодиц ведущей прогноза погоды. Дело в том, что при всей хрупкости и изящности тела Янет, ее пятая точка выглядит довольно объемной. И этот контраст между тонкой талией и пышными бедрами буквально сводит подписчиков с ума. Стоит отметить, что натуральность пятой точки мексиканки сомнений не вызывает. Естественно, метеопрограмма с участием телеведущей также пользуется популярностью. Однако когда Янет появляется в кадре, зрителей перестает волновать погода. Судя по снимкам, которые красотка публикует в соцсетях, в свободное от работы время, она активно занимается спортом, любит готовить и проводить время с друзьями.
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Движение поездов в Московском метрополитене по Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии от станции "Пушкинская" в сторону "Планерной" было нарушено из-за инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе столичной подземки.Благодаря слаженной работе служб метро движение удалось оперативно восстановить..»
Сексапильная мексиканская телеведущая Янет Гарсиа пользуется бешеной популярностью в соцсетях. А все потому, что девушка обладает невероятно соблазнительными формами. В особенности, подписчиков привлекает необычная форма ее ягодиц...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проводить презентации томов "Православной энциклопедии" в регионах и за рубежом. Об этом политик сказал на очередном совместном заседании наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию энциклопедии...»