На "серой" ветке метро произошел сбой из-за падения пассажира
18 марта 2017, суббота, 00:45 – ИА СОЧИ-24
На "Серпуховско-Тимирязевской" линии столичного метро пассажир упал на рельсы. "На месте работают сотрудники МЧС и скорая помощь", – сообщил источник агентства "Москва" в правоохранительных органах.По предварительным данным, упавший не получил серьезных травм. Инцидент произошел на станции "Бибирево". Из-за происшествия движения поездов было нарушено. К настоящему времени график восстановлен.
Президент России снова продемонстрировал свое чувство юмора и показал, что ничто человеческое ему не чуждо. На этот раз глава государства раскрыл тайну своего почерка и признался, что пишет как курица лапой...»
Психологи из Питтсбургского университета (США) выяснили причину мужского пьянства. Оказалось, что общество, даже если оно осуждает употребление алкоголя, все же поощряет представителей сильного пола к выпивке...»
Президент России снова продемонстрировал свое чувство юмора и показал, что ничто человеческое ему не чуждо. На этот раз глава государства раскрыл тайну своего почерка и признался, что пишет как курица лапой...»
Психологи из Питтсбургского университета (США) выяснили причину мужского пьянства. Оказалось, что общество, даже если оно осуждает употребление алкоголя, все же поощряет представителей сильного пола к выпивке...»