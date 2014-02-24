На севере Москвы из BMW X6 стащили 4,3 миллиона рублей
17 марта 2017, пятница, 11:30 – ИА СОЧИ-24
На улице Лавочкина в столице злоумышленник вытащил из автомобиля BMW X6 сумку с документами и деньгами. В ней было 4,3 миллиона рублей в иностранной валюте, передает сетевое издание m24.ru.По всей видимости, кража стала возможной из-за невнимательности владельца машины, который не запер дверь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает агентство городских новостей "Москва".
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В Минобрнауки России предложили расширить список тех студентов, которые имеют право перевестись с платного отделения на бесплатное. Согласно документу, льготы получат женщины, родившие ребенка в период обучения...»
В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, согласно которому попавшие под международные санкции предприниматели получат право отказаться от налогового резидентства России. За принятие документа проголосовало абсолютное большинство депутатов...»
Жительница Москвы пожаловалась в районную поликлинику на сексуальные домогательства участкового врача. По словам 30-летней девушки, прибывший на вызов терапевт предложил полечить ее интимными ласками...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Виктора Януковича к Кремлю. Она подтвердила, что экс-президент Украины просил ввести войска на территорию страны, но никакого письма не писал...»