На севере Москвы мужчина зарезал собутыльника

3 апреля 2017, понедельник, 10:15 – СОЧИ-24

В одной из квартир на 9-й Северной линии в столице обнаружен мертвым мужчина. По подозрению в убийстве задержан его приятель,передает "360 Подмосковье".По данным полиции, после совместного употребления алкоголямежду друзьями произошел конфликт, в ходе которого один накинулся сножом на другого. Зарезав собутыльника, москвич скрылся с места преступления.

СОЧИ 24