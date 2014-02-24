На севере Москвы найдено тело женщины с ранами на руках
9 января 2017, понедельник, 16:14 – ИА СОЧИ-24
На севере Москвы найдено тело женщины с ранами на руках
В полицию обратился 23-летний москвич, который рассказал, что обнаружил тело матери в ванной в квартире на Ангарской улице на севере Москвы. "Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили труп 45-летней женщины с порезами на руках, а также предсмертную записку", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя правоохранительных органов столицы. Молодой человек добавил, что женщина более 15 лет состояла на учете в психоневрологическом диспансере и неоднократно пыталась свести счеты с жизнью. Информация о происшествии уточняется.
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