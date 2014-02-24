На севере Москвы зарезали пенсионера

В Москве в квартире на улице Стромынка было обнаружено тело 69-летнего мужчины, передает сетевое издание m24.ru. По предварительным данным, смерть наступила за час до приезда правоохранителей.На теле пенсионера было обнаружено колото-резаное ранение, труп отправлен на исследование. По факту произошедшего возбуждено уголовно дело, сообщает агентство городских новостей "Москва".
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Барак Обама без средств к существованию не останется. И дело не только в приличной президентской пенсии: многочисленные таланты бывшего лидера Америки по достоинству оценили предприниматели, которые предлагают ему работу. Экс-политики на рынке труда товар ценный...»
В Министерстве экономического развития подготовили проект Стратегии пространственного развития России до 2030 года. Документ предусматривает приоритетное развитие геостратегически важных территорий – Дальнего Востока, Республики Крым и города Севастополь, а также создание макрорегионов...»
Популярный российский YouTube-блогер Илья Мэддисон удалил свои аккаунты в соцсетях из-за травли, устроенной сторонниками террористической организации "Исламское государство". Стендап-комик навлек на себя гнев радикалов циничной шуткой о Коране...»