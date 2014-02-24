На северо-востоке Москвы двоих мужчин ранили в перестрелке
7 апреля 2017, пятница, 08:28 – СОЧИ-24
На улице Космонавтов в столице между четырьмя мужчинами произошел конфликт, который перерос в стрельбу. По предварительным данным, огонь был открыт из травматического оружия. Ранения получили два человека, передает РИА ФАН. Пострадавшие госпитализированы.
Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»
Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона...»
Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»
Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона...»