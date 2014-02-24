На северо-востоке Москвы электричка сбила человека
13 марта 2017, понедельник, 09:00 – ИА СОЧИ-24
На станции Лосиноостровская Ярославского направления Московской железной дороги электропоезд сбил человека. Пострадавший госпитализирован, передает сетевое издание m24.ru. На движение поездов происшествие не повлияло, составы следуют по расписанию. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Лидер Радикальной партии Украины и член Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на президента Петра Порошенко. Поводом стало замалчивание украинским руководством условий соглашения по очередному траншу для Киева от Международного валютного фонда (МВФ)...»
Британские ученые открыли новый метод выявления ВИЧ в мозге человека. Исследователи пришли к выводу, что сделать это можно с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая намного безопаснее применяемой сейчас люмбальной пункции...»