На северо-западе Москвы вспыхнул пожар

На северо-западе столицы в подвале строящейся многоэтажки произошел пожар. Площадь возгорания составила порядка 20 квадратных метров.Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь. "Проводится проверка этажей на наличие людей, обстановка спокойная", – сообщил источник агентства городских новостей "Москва" в экстренных службах города. По предварительным данным, никто не пострадал.
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Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»