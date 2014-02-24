На создателя "групп смерти" завели новое дело

Правоохранительные органы Астраханской области возбудили новое уголовное дело против создателя "групп смерти" Филиппа Лиса. Предположительно, злоумышленник пытался довести до самоубийства 16-летнюю девушку."Преступление не было доведено до конца, так как оно было предотвращено сотрудниками УФСБ России по области", – рассказал в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. В дальнейшем расследование будет объединено с прошлым делом Лиса, в котором разбираются правохранители Санкт-Петербурга.
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В Кремле подтвердили информацию о телефонных переговорах Владимира Путина и Петра Порошенко во время последнего обострения в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал раскрывать детали разговоров, но, очевидно, что украинский лидер сейчас хватается за любую соломинку для того, чтобы усидеть в кресле...»
Рейтинги шоу "Пусть говорят" со скандально известной 17-летней жительницей Ульяновска Дианой Шурыгиной были столь умопомрачительны, что "Первый канал" снял продолжение "мыльной оперы". В эфир выйдут еще два выпуска программы со студенткой...»