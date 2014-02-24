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На создателя "групп смерти" завели новое дело

2 марта 2017, четверг, 19:00 – ИА СОЧИ-24


Правоохранительные органы Астраханской области возбудили новое уголовное дело против создателя "групп смерти" Филиппа Лиса. Предположительно, злоумышленник пытался довести до самоубийства 16-летнюю девушку."Преступление не было доведено до конца, так как оно было предотвращено сотрудниками УФСБ России по области", – рассказал в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. В дальнейшем расследование будет объединено с прошлым делом Лиса, в котором разбираются правохранители Санкт-Петербурга.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Совет Евросоюза принял решение отказаться от визового режима с Украиной..»

сегодня, 20:31
Янукович передумал разводиться

Экс-президент Украины не разводился со своей женой Людмилой после 45 лет брака. В пресс-служба бывшего главы государства заявили, что немецкая газета распространила про Януковича свои домыслы...»

сегодня, 20:15
Спасут ли Порошенко звонки Путину

В Кремле подтвердили информацию о телефонных переговорах Владимира Путина и Петра Порошенко во время последнего обострения в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал раскрывать детали разговоров, но, очевидно, что украинский лидер сейчас хватается за любую соломинку для того, чтобы усидеть в кресле...»

сегодня, 19:44
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Рейтинги шоу "Пусть говорят" со скандально известной 17-летней жительницей Ульяновска Дианой Шурыгиной были столь умопомрачительны, что "Первый канал" снял продолжение "мыльной оперы". В эфир выйдут еще два выпуска программы со студенткой...»

сегодня, 19:30
В итальянских Альпах лавиной накрыло 20 лыжников

В итальянских Альпах 2 марта произошел сход лавины..»

сегодня, 19:15
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