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На станции метро "Тушинская" нашли подозрительный предмет

5 апреля 2017, среда, 21:59 – СОЧИ-24


На станции метро "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена нашли подозрительный бесхозный предмет. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб и кинологи.Зона обнаружения подозрительного предмета оцеплена, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Источник: Дни.ру

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На станции метро "Тушинская" нашли подозрительный предмет

На станции метро "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена нашли подозрительный бесхозный предмет..»

сегодня, 21:45
Странное место смерти тестя Кежракова озадачило россиян

Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией...»

сегодня, 20:44
Темные пятна в расследовании петербургского теракта

Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания"...»

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Кто мешает Трампу отменить санкции против России

Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение...»

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сегодня, 18:58
Мисс мира стала самым красивым мэром

Победительница конкурса "Мисс мира-2009" стала самым молодым мэром Гибралтара за всю его историю. Теперь 30-летняя красотка Кайане Лопес будет не только щеголять в купальнике, но и вести административные дела города...»

сегодня, 18:30
Иванка Трамп открыла отцу глаза на суровую правду

Советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его дочь Иванка выступила с неожиданным заявлением. Несмотря на поддержку отца во многих его делах, она призналась, что порой критикует его инициативы...»
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