На теле легенды "Зенита" нашли множественные гематомы

27 марта 2017, понедельник, 12:16 – СОЧИ-24



На теле легенды "Зенита" нашли множественные гематомы

Стражи порядка заинтересовались обстоятельствами смерти бывшего футболиста "Зенита" Владимира Казаченка. На теле спортсмена были обнаружены множественные гематомы.В Санкт-Петербурге следователи инициировали проверку по факту гибели Владимира Казаченка, сообщает Life.ru. Поводом стали гематомы различной степени давности, обнаруженные на теле спортсмена.Напомним, что бывшего футболиста госпитализировали вечером 26 марта, однако в реанимации он скончался. Причины смерти не уточняются.Народный артист РСФСР и преданный болельщик клуба "Зенит" Михаил Боярский выразил соболезнования, пишет "Спорт-экспресс". Он назвал Казаченка человеком с редким обаянием. "Я ведь помню его с тех времен, когда сам был мальчишкой и болел за "Зенит", в котором играл Казаченок. Очень жаль", – отметил актер. Боярский вспомнил, как они смотрели футбольные трансляции: "Могу сказать, что следить вместе с ним за матчами было не менее интересно, чем с самым лучшим комментатором. Его уровень знаний о происходящем в команде был никак не меньше, чем у Геннадия Сергеевича Орлова". Владимир Казаченок отыграл в составе "Зенита" 219 матчей и забил 78 мячей. Он трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата СССР.

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