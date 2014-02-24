На юге Москвы до смерти забили пенсионера

25 февраля 2017, суббота, 11:46 – ИА СОЧИ-24

На юге Москвы в одной из квартир был найден труп пенсионера. Как сообщает РЕН ТВ, на теле 61-летнего мужчины обнаруженымножественные кровоподтеки и ссадины, также у него были сломаны ребра. Сейчас полиция пытается восстановить картину происшествия.

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