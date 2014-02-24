На юге Москвы до смерти забили пенсионера

На юге Москвы в одной из квартир был найден труп пенсионера. Как сообщает РЕН ТВ, на теле 61-летнего мужчины обнаруженымножественные кровоподтеки и ссадины, также у него были сломаны ребра. Сейчас полиция пытается восстановить картину происшествия.
Широко анонсированная Киевом встреча украинского лидера с президентом США так и не состоялась. Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко считает это "ужасным дипломатическим провалом" Петра Порошенко...»
После подписания соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной Брюссель увеличил экспорт в Киев на 2,575 миллиарда евро. Аналогичный показатель Украины оказался в десять раз меньше...»
Широко анонсированная Киевом встреча украинского лидера с президентом США так и не состоялась. Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко считает это "ужасным дипломатическим провалом" Петра Порошенко...»
После подписания соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной Брюссель увеличил экспорт в Киев на 2,575 миллиарда евро. Аналогичный показатель Украины оказался в десять раз меньше...»