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На юге Москвы до смерти забили пенсионера

25 февраля 2017, суббота, 11:46 – ИА СОЧИ-24


На юге Москвы в одной из квартир был найден труп пенсионера. Как сообщает РЕН ТВ, на теле 61-летнего мужчины обнаруженымножественные кровоподтеки и ссадины, также у него были сломаны ребра. Сейчас полиция пытается восстановить картину происшествия. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Широко анонсированная Киевом встреча украинского лидера с президентом США так и не состоялась. Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко считает это "ужасным дипломатическим провалом" Петра Порошенко...»

сегодня, 15:31
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова

Печально известная Диана Шурыгина продолжает делать шоу из своего горя. Школьница, за изнасилование которой 21-летний юноша получил тюремный срок, записала видеообращение...»

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Двухлетний москвич запер на балконе мешавшего ему играть отца

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На Алтуфьевском шоссе перевернулось такси

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В московском ресторане обокрали менеджера Comedy Club

У менеджера Comedy Club из гардеробной ресторана украли шубу. Сумма ущерба составила полмиллиона рублей. Как рассказала потерпевшая, она ужинала в ресторане на улице Льва Толстого..»

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После подписания соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной Брюссель увеличил экспорт в Киев на 2,575 миллиарда евро. Аналогичный показатель Украины оказался в десять раз меньше...»
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