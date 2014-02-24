На юге Москвы нашли изрезанный труп женщины

В подъезде жилого дома на Михневской улице на юге Москвы обнаружена мертвой 44-летняя женщина. Труп нашел охранник во время осмотра придомовой территории.На место происшествия прибыли правоохранители. На теле зафиксированы множественные ножевые ранения. Проводится проверка, передает Life.ru.
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Количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, за последнее время сократилось в четыре раза. Об этом на основе проведенного социологического исследования сообщила экспертная группа "Рейтинг"...»
Эксперт по лжи из Екатеринбурга Илья Анищенко разоблачил 17-летнюю Диану Шурыгину, изнасилованную 31 марта прошлого года на пьяной вечеринке ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Специалист поймал семью девушки на противоречиях...»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза...»
32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»
Петр Порошенко намерен взыскать убытки, понесенные Украиной из-за блокады. Расплачиваться за все, по мнению украинского президента, должны не только республики Донбасса, но и партии "Батькивщина" и "Самопомощь"...»
Количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, за последнее время сократилось в четыре раза. Об этом на основе проведенного социологического исследования сообщила экспертная группа "Рейтинг"...»