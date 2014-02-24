На юге Москвы подросток выпал из окна многоэтажки

Под окнами многоэтажки на юге столицы найдено тело подростка. По словам очевидцев, юноша выпал из окна.Инцидент произошел на Пролетарском проспекте. В настоящее время правоохранители устанавливают личность подростка. На вид погибшему около 15 лет.
В Москве в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел грандиозный молодежный фестиваль "Весна". Его гостями стали десятки тысяч москвичей и гостей столицы, которые прекрасно провели время на площадках мероприятия...»
Уличные перестрелки и ограбления банков советские граждане в конце 1960-х годов могли видеть только в кино. К примеру, во французском фильме "Фантомас", который как раз вышел на экраны кинотеатров в СССР. Так что дело банды братьев Тостопятовых стало для большинства из них шоком. "Советские гангстеры" грабили магазины и кассиров среди бела дня – при этом, не стесняясь, палили из автоматов...»
В Администрации президента Украины рассекретили подарки, сделанные Петру Порошенко в 2016 году. В перечне оказался путеводитель по Крыму. Однако, кто именно преподнес украинскому лидеру карту полуострова в подарок, в администрации не сообщили...»
В Москве в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел грандиозный молодежный фестиваль "Весна". Его гостями стали десятки тысяч москвичей и гостей столицы, которые прекрасно провели время на площадках мероприятия...»
Уличные перестрелки и ограбления банков советские граждане в конце 1960-х годов могли видеть только в кино. К примеру, во французском фильме "Фантомас", который как раз вышел на экраны кинотеатров в СССР. Так что дело банды братьев Тостопятовых стало для большинства из них шоком. "Советские гангстеры" грабили магазины и кассиров среди бела дня – при этом, не стесняясь, палили из автоматов...»
В Администрации президента Украины рассекретили подарки, сделанные Петру Порошенко в 2016 году. В перечне оказался путеводитель по Крыму. Однако, кто именно преподнес украинскому лидеру карту полуострова в подарок, в администрации не сообщили...»