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На юге Москвы подросток выпал из окна многоэтажки

18 марта 2017, суббота, 17:30 – ИА СОЧИ-24


Под окнами многоэтажки на юге столицы найдено тело подростка. По словам очевидцев, юноша выпал из окна.Инцидент произошел на Пролетарском проспекте. В настоящее время правоохранители устанавливают личность подростка. На вид погибшему около 15 лет.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:29
Москва празднует воссоединение с Крымом

Российская столица широко отмечает третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. Центром торжеств стали Воробьевы горы, где проходит грандиозный молодежный фестиваль "Весна"...»

сегодня, 18:28
Чем убивали советские "фантомасы"

Уличные перестрелки и ограбления банков советские граждане в конце 1960-х годов могли видеть только в кино. К примеру, во французском фильме "Фантомас", который как раз вышел на экраны кинотеатров в СССР. Так что дело банды братьев Тостопятовых стало для большинства из них шоком. "Советские гангстеры" грабили магазины и кассиров среди бела дня – при этом, не стесняясь, палили из автоматов...»

сегодня, 18:14
В центре Москвы пьяный мужчина напал на врачей скорой

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сегодня, 17:30
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