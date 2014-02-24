На юге Москвы заблокировано движение трамваев

Движение трамваев по Судостроительной улице на юге Москвы заблокировано. По предварительным данным, сбой произошел из-за подъема бетонной плиты, ставшей помехой. Очевидцы сняли на видео выстроившиеся друг за другом трамваи. Запись опубликовал портал Life.ru.
Дело о трехмиллиардном суверенном долге Украины перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. В Высоком суде Лондона проигнорировали протесты Киева, который требовал изучить "политическую подоплеку" поданного Москвой иска...»
Москва ответила на заявления посла Испании на Украине Херардо Бугайо Оттоне, которые он сделал во время заседания пресс-клуба "Дипломаты без галстуков" в Киеве. В российском МИДе считают недопустимыми подобные высказывания...»
Бывшая телеведущая Марианна Максимовская теперь будет работать в Сбербанке. Глава кредитной организации Герман Греф предложил ей должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций...»
Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, требует провести заочный суд по делу о мошенничестве ее супруга. Об этом сообщил адвокат погибшего Андрей Гривцов...»
Убытки Сбербанка от продажи украинской "дочки" не ограничиваются разницей между суммой сделки и уставным капиталом филиала. Организация потеряла практически все инвестированные в нее средства, то есть примерно 950 миллионов долларов...»
"Британия шагнула в неизвестность" – под такими шапками вышли 29 марта лондонские газеты. Процедура выхода из Евросоюза официально запущена. Что ждет британцев, да и остальных европейцев, за крутым поворотом?..»
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому депутату Виталию Милонову. Кроме того, эксперты считают, что за высказывания и действия против Киева парламентарию грозит уголовная ответственность...»
Дело о трехмиллиардном суверенном долге Украины перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. В Высоком суде Лондона проигнорировали протесты Киева, который требовал изучить "политическую подоплеку" поданного Москвой иска...»
Москва ответила на заявления посла Испании на Украине Херардо Бугайо Оттоне, которые он сделал во время заседания пресс-клуба "Дипломаты без галстуков" в Киеве. В российском МИДе считают недопустимыми подобные высказывания...»
Бывшая телеведущая Марианна Максимовская теперь будет работать в Сбербанке. Глава кредитной организации Герман Греф предложил ей должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций...»
Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, требует провести заочный суд по делу о мошенничестве ее супруга. Об этом сообщил адвокат погибшего Андрей Гривцов...»
Убытки Сбербанка от продажи украинской "дочки" не ограничиваются разницей между суммой сделки и уставным капиталом филиала. Организация потеряла практически все инвестированные в нее средства, то есть примерно 950 миллионов долларов...»
"Британия шагнула в неизвестность" – под такими шапками вышли 29 марта лондонские газеты. Процедура выхода из Евросоюза официально запущена. Что ждет британцев, да и остальных европейцев, за крутым поворотом?..»
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому депутату Виталию Милонову. Кроме того, эксперты считают, что за высказывания и действия против Киева парламентарию грозит уголовная ответственность...»