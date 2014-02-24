На юге Москвы загорелась школа



Украине стыдно за потерянный с позором Крым сегодня, 16:00 Немногочисленные украинцы, уехавшие три года назад из Крыма, с чувством стыда отметили накануне так называемый "день крымского сопротивления". Сегодня они вспоминают, в том числе и том, как большинство украинских силовиков изменили присяге и перешли на сторону России...»

Задержка рейса в Таиланд обернулась бунтом в Шереметьево сегодня, 15:59 Рейс авиакомпании Royal Flight из столичного аэропорта Шереметьево в Таиланд не может вылететь уже на протяжении 14 часов, передает Life.ru..»

"Боярыня" из МВД купила духи за 50 тысяч рублей сегодня, 15:45 Новую начальницу в столичном отделе полиции "Северный" полковника Светлану Журавлеву прозвали "боярыней" за ее страсть к дорогой жизни. Журавлева приобрела во время одного из шопингов духи стоимостью 50 тысяч рублей...»

Депутат Рады набросился на "прокаженную" Савченко сегодня, 15:29 Депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко потребовал отсадить от него в зале заседаний Надежду Савченко. По словам парламентария, это необходимо для создания между ними "охранно-санитарной зоны"...»



Москвичи устроили массовую драку у торгового центра сегодня, 15:14 На Боровском шоссе в Москве, недалеко от торгового центра, произошла массовая драка..»

Ради кого Янукович бросил жену после 45 лет брака сегодня, 14:28 Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что расстался с супругой после 45 лет совместной жизни. Между тем в Сети появились фотографии новой пассии бывшего главы украинского государства...»

Силуанов нашел способ обогащения россиян сегодня, 13:29 Глава Министерства финансов России Антон Силуанов раскрыл некоторые подробности выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для граждан. По словам чиновника, их выпуск планируется в апреле, а минимальное вложение составит 30 тысяч рублей...»

Донбасс поставил ультиматум вероломному Киеву сегодня, 13:00 Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия и прекратить поставки угля на Украину, если Киев не снимет торговую блокаду региона. С соответствующим заявлением выступили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий...»