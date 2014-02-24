На юге Москвы загорелась школа

На юге Москвы в одном из помещений школы №2001 произошло возгорание. По предварительным данным, пожар случился на лестничной клетке.Из горящего здания были эвакуированы порядка 700 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы. Пожар был ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал.
Немногочисленные украинцы, уехавшие три года назад из Крыма, с чувством стыда отметили накануне так называемый "день крымского сопротивления". Сегодня они вспоминают, в том числе и том, как большинство украинских силовиков изменили присяге и перешли на сторону России...»
Новую начальницу в столичном отделе полиции "Северный" полковника Светлану Журавлеву прозвали "боярыней" за ее страсть к дорогой жизни. Журавлева приобрела во время одного из шопингов духи стоимостью 50 тысяч рублей...»
Депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко потребовал отсадить от него в зале заседаний Надежду Савченко. По словам парламентария, это необходимо для создания между ними "охранно-санитарной зоны"...»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов раскрыл некоторые подробности выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для граждан. По словам чиновника, их выпуск планируется в апреле, а минимальное вложение составит 30 тысяч рублей...»
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия и прекратить поставки угля на Украину, если Киев не снимет торговую блокаду региона. С соответствующим заявлением выступили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий...»
Немногочисленные украинцы, уехавшие три года назад из Крыма, с чувством стыда отметили накануне так называемый "день крымского сопротивления". Сегодня они вспоминают, в том числе и том, как большинство украинских силовиков изменили присяге и перешли на сторону России...»
Новую начальницу в столичном отделе полиции "Северный" полковника Светлану Журавлеву прозвали "боярыней" за ее страсть к дорогой жизни. Журавлева приобрела во время одного из шопингов духи стоимостью 50 тысяч рублей...»
Депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко потребовал отсадить от него в зале заседаний Надежду Савченко. По словам парламентария, это необходимо для создания между ними "охранно-санитарной зоны"...»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов раскрыл некоторые подробности выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для граждан. По словам чиновника, их выпуск планируется в апреле, а минимальное вложение составит 30 тысяч рублей...»
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия и прекратить поставки угля на Украину, если Киев не снимет торговую блокаду региона. С соответствующим заявлением выступили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий...»