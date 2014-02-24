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На юге России по тревоге подняты войска
13 марта 2017, понедельник, 10:30 – ИА СОЧИ-24
Внезапная проверка боеготовности войск объявлена на юге России.
По тревоге подняты около шести тысяч военнослужащих и 1,5 тысячи единиц
техники, сообщает "Газета.ru". "Командующий войсками ЮВО дал старт внезапной проверке
боевой готовности ряда соединений и воинских частей, дислоцированных в
Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской и Волгоградской областях,
Карачаево-Черкесии и Адыгее, а также подразделений российских военных баз в
республиках Армения и Абхазия", – пояснили в пресс-службе Южного военного
округа.
Цель мероприятия – проверить, насколько подразделения готовы
к выполнению задачи, а также оценить уровень боевой выучки. На полигонах округа
будут проведены тактические учения с боевой стрельбой, а также контрольные
занятия по основным предметам боевой и специальной подготовки.
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