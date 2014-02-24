На юго-востоке Москвы дерево покалечило двух пенсионерок
28 марта 2017, вторник, 19:16 – СОЧИ-24
В столице дерево упало на двух женщин. Инцидент произошел на улице Шоссейной. В результате происшествия обе пенсионерки получили травмы. 74-летнюю женщину задело по касательной по голове, а 71-летняя москвичка упала от удара и не смогла подняться самостоятельно, ее госпитализировали, передает Life.ru. Всего за несколько часов в столице от непогоды пострадали три человека. Ранее на территории МГУ дерево упало на студентку социологического факультета. В результате удара девушка получила черепно-мозговую травму и перелом плечевой кости.
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