На юго-востоке Москвы дерево покалечило двух пенсионерок

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Украина ждет войну с Россией этой осенью сегодня, 20:30 Председатель украинского парламента Андрей Парубий опасается вторжения России на Украину во время военных учений "Запад-2017". Совместные российско-белорусские маневры пройдут в сентябре и к ним приковано внимание на Западе...»

Российские фермеры просят Запад продлить санкции сегодня, 20:15 Кубанские фермеры выступили за продление западных экономических санкций против России. Более полутора тысяч сельских жителей вышли на митинг с соответствующими требованиями...»

Пропавшего без вести индонезийца нашли в питоне сегодня, 19:44 В Индонезии питон целиком проглотил жителя одной из деревень. Пропавшего без вести Акбара Салубиро обнаружили внутри рептилии во дворе его дома...»