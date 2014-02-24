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На юго-востоке Москвы водитель внедорожника сбил ребенка

16 марта 2017, четверг, 19:31 – ИА СОЧИ-24


В столице водитель автомобиля Nissan Qashqai сбил ребенка.
Инцидент произошел на улице Маршала Полубоярова, передает агентство "Москва".У пострадавшего диагностирована травма ноги. Водитель с
места ДТП не скрылся, с ним работают сотрудники полиции.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина сообщила, что президентские выборы 2018 года могут пройти 4 или 18 марта..»

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На Ярославском шоссе загорелась Audi (видео)

В районе дома 142 на Ярославском шоссе загорелся автомобиль Audi A6..»

вчера, 22:00
Массовое ДТП парализовало Варшавское шоссе

В районе дома 170 на Варшавском шоссе столкнулись три машины. В ДТП пострадал один человек, передает агентство "Москва".Из-за автоаварии затруднено движение в область, перекрыты три полосы..»

вчера, 21:58
Грудастая серфингистка вызвала цунами в соцсетях

Профессиональный серфер, 22-летняя австралийка Элли-Джин Коффи стала настоящей звездой Instagram. Красотка жалуется, что в соцсетях ее критикуют за чрезмерное количество откровенных фото...»

вчера, 21:44
Пьяный москвич после ссоры с женой пригрозил взорвать дом

На северо-западе столицы мужчина угрожал взорвать дом..»

вчера, 21:29
Студенты из России ради гражданства добивались американок-военных

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вчера, 21:14
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