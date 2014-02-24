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Володин: Спикер ПАСЕ приедет в Москву в январе

23 декабря 2016, пятница, 14:13 – ИА СОЧИ-24

Володин: Спикер ПАСЕ приедет в Москву в январе
Володин: Спикер ПАСЕ приедет в Москву в январе

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы будет окончательно сформирована после визита спикера ПАСЕ Педро Аграмунта во второй декаде января. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, делегация в рамках фракции сформирована. Что же касается принятия решения Совета Думы, то оно появится в нужное время, причем синхронно с решением Совета Федерации. Сначала решение будет обсуждено на встрече с Педро Аграмунтом, после чего будут обсуждены итоги этой встречи на Совете Думы и принято решение.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

Президент Филиппин Родриго Дутерте обрушился с критикой на Организацию Объединенных Наций (ООН). Лидер заявил, что сожжет объединение, если приедет в США...»

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сегодня, 12:59
Меркель застукали в супермаркете с картошкой

Жители Берлина застукали канцлера Германии Ангелу Меркель за покупками в продуктовом магазине. Политик в сопровождении охраны покупала картофель и творог...»

сегодня, 12:29
"Аэрофлот" отменяет рейсы из-за проблем у Sukhoi Superjet

Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет свыше 20 своих рейсов из аэропорта Шереметьево. По данным СМИ, причиной принятия такого решения стало требование Росавиации проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100. Речь идет о дефекте хвостовых стабилизаторов...»

сегодня, 12:00
Наводнение в Индонезии разрушило десятки тысяч домов

В центральной части Индонезии более 100 тысяч человек покинули дома в связи с наводнением..»

сегодня, 11:29
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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин не смог попасть на инаугурацию президента Молдавии Игоря Додона. Самолет с российским политиком на борту не приземлился вовремя из-за плохих погодных условий...»

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