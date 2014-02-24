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На Украине поглумились над терактом в Петербурге
3 апреля 2017, понедельник, 18:30 – СОЧИ-24
После первых же сообщений о трагедии в Питере киевская школьница,
разместившая утром в понедельник в Instagram фото, на котором запечалена коробка
с предметом, похожим на бомбу, поспешила отредактировать подпись. Девочка
написала: "Давненько не было терактов... Сегодня будет. Ждите". При
этом она сопроводила "предсказание" хэштегами #бомба, #теракт и
глумливым #людейнадолюбить.
Пользователи Сети сначала удивились, как девушка смогла
предсказать теракт, однако впоследствии выяснилось, что школьница исправила
текст уже после новости о взрыве. Так юная киевлянка хотела собрать побольше лайков.
Администраторы одной из украинских групп в
"Вконтакте" пошли дальше. Спустя несколько минут после трагедии они
высмеяли жертв тракта, разместив картинку с надписью "За Русь в метро
взорвусь" на фоне российского флага. Однако вскоре картинка была удалена.
Идею поглумиться над трагедией тут же подхватили и остальные
пользователи Сети, устроив настоящее состязание на самый гнусный комментарий по
поводу взрыва в Санкт-Петербурге. "Пьяниц, заснувших в метро посыпают
пылью и выдают за пострадавших", – написал пользователь Тwitter, подкрепив
высказывание фотографией с места трагедии.
Между тем, на Украине из-за питерского теракта усилены меры
безопасности. "Введены усиленные меры безопасности. Усиленные наряды
полиции уже в ближайшее время приступят к работе", – цитируют
"Украинские новости" главу МВД Незалежной Арсена Авакова.
Напомним, в метро Санкт-Петербурга 3 апреля около трех часов
дня произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро
"Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате
происшествия ранения получили по меньшей мере 20 человек, около десяти погибли.
Среди пострадавших есть дети.
Источник:
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