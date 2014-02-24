На Украине поглумились над терактом в Петербурге

3 апреля 2017, понедельник, 18:30 – СОЧИ-24



На Украине поглумились над терактом в Петербурге

На Украине пользователи соцсетей поглумились над взрывом в метро Санкт-Петербурга. Теракт, жертвами которого стали девять человек, стал для некоторых поводом поупражняться в остроумии.После первых же сообщений о трагедии в Питере киевская школьница,разместившая утром в понедельник в Instagram фото, на котором запечалена коробкас предметом, похожим на бомбу, поспешила отредактировать подпись. Девочканаписала: "Давненько не было терактов... Сегодня будет. Ждите". Приэтом она сопроводила "предсказание" хэштегами #бомба, #теракт иглумливым #людейнадолюбить.Пользователи Сети сначала удивились, как девушка смоглапредсказать теракт, однако впоследствии выяснилось, что школьница исправилатекст уже после новости о взрыве. Так юная киевлянка хотела собрать побольше лайков.Администраторы одной из украинских групп в"Вконтакте" пошли дальше. Спустя несколько минут после трагедии онивысмеяли жертв тракта, разместив картинку с надписью "За Русь в метровзорвусь" на фоне российского флага. Однако вскоре картинка была удалена.Идею поглумиться над трагедией тут же подхватили и остальныепользователи Сети, устроив настоящее состязание на самый гнусный комментарий поповоду взрыва в Санкт-Петербурге. "Пьяниц, заснувших в метро посыпаютпылью и выдают за пострадавших", – написал пользователь Тwitter, подкрепиввысказывание фотографией с места трагедии.Между тем, на Украине из-за питерского теракта усилены мерыбезопасности. "Введены усиленные меры безопасности. Усиленные нарядыполиции уже в ближайшее время приступят к работе", – цитируют"Украинские новости" главу МВД Незалежной Арсена Авакова.Напомним, в метро Санкт-Петербурга 3 апреля около трех часовдня произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро"Сенная площадь" и "Технологический институт". В результатепроисшествия ранения получили по меньшей мере 20 человек, около десяти погибли.Среди пострадавших есть дети.

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