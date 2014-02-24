На Украине предложили отметить крушение Ту-154 боярышником

25 декабря 2016, воскресенье, 17:29 – ИА СОЧИ-24



На Украине предложили отметить крушение Ту-154 боярышником

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал издевательский пост в своем "Фейсбуке" о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. Он предложил принести к российскому посольству в Киеве бутылочку "Боярышника".Таким образом один из ближайших соратников украинского президента собрался "отметить" крушение российского самолета. По его словам, украинцы искренне радуются падению Ту-154, а в качестве причины подобного восприятия катастрофы он назвал тот факт, что на борту самолета находились российские военнослужащие. "Появилось только одно желание – отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", – злобно написал Бирюков.В свою очередь, глава Днепропетровска Борис Филатов также порадовался гибели самолета, с удовольствием смакуя каждое слово, описывая свою радость от этой катастрофы. "Сегодня Гундяеву будет тяжело объяснить своей пастве, почему вежливые балалаечники вместо празднования "освобождения" Алеппо теперь вынуждены давать концерты чертям в аду", – язвительно написал он в "Фейсбук". Впрочем, спустя недолгое время эта запись оказалась удалена с его страницы.Тем не менее, подлые пляски на крови поддержали и некоторые украинцы в социальных сетях, которые поспешили в злобном и саркастическом тоне прокомментировать случившееся. Такую же реакцию со стороны части украинских интернет-пользователей можно было увидеть и после убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре 19 декабря.Но несмотря на это, многие простые украинцы выразили свое искреннее соболезнование. Так, жители украинской столицы с самого утра несут цветы и свечи к российскому посольству. "Россия! Скорбим вместе с вами", – говорится в одной из оставленных киевлянами записок. Между тем многие лидеры иностранных государств отреагировали на случившуюся катастрофу. Свои соболезнования выразили США, Турция, Германия и ряд других европейских стран. "Новости о крушении российского военного самолета с великим военным хором на борту над Черным морем вызывает у меня глубокую печаль", – заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Кроме того, Россия получает соболезнования и от лидеров стран СНГ, в том числе Казахстана, Армении и других государств. "Народ Молдавии скорбит вместе с вами", – сказал недавно избранный президент страны Игорь Додон. Напомним, катастрофа самолета ТУ-154 произошла в воскресенье утром над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. По поступающим сообщениям, на борту самолета были 92 или 93 человека. Среди них Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.

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