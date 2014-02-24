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На Украине взорвали автомобиль "Дарта Вейдера"

1 апреля 2017, суббота, 17:45 – СОЧИ-24


В Одессе неизвестные взорвали автомобиль экс-кандидата в мэры Жана Николаенко, более известного как Дарт Вейдер. В момент происшествия политик находился в машине вместе с семьей.В результате взрыва никто не пострадал. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает местное издание "Таймер".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:45
На Украине взорвали автомобиль "Дарта Вейдера"

В Одессе неизвестные взорвали автомобиль экс-кандидата в мэры Жана Николаенко, более известного как Дарт Вейдер..»

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сегодня, 14:59
"Принц" на коне сделал предложение москвичке

В одном из московских дворов мужчина сделал предложение местной жительнице. Будущий жених подъехал к месту встречи с девушкой на коне – как настоящий принц...»

сегодня, 14:16
Васильевой вернули арестованные миллионы

Правоохранители сняли арест с имущества главного фигуранта дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой. Такое решение было принято в связи с полным возмещением ущерба...»

сегодня, 14:14
СПЧ: дети – не стройматериал для баррикад

Призывы к несовершеннолетним выходить на акции протеста недопустимы. Дети – не строительный материал для баррикад, заявили в Совете по правам человека...»

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