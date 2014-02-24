На Украине взорвали автомобиль "Дарта Вейдера"

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СПЧ: дети – не стройматериал для баррикад сегодня, 14:14 Призывы к несовершеннолетним выходить на акции протеста недопустимы. Дети – не строительный материал для баррикад, заявили в Совете по правам человека...»

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