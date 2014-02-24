На востоке Москвы грабители в масках отняли у курьера две пиццы
13 марта 2017, понедельник, 15:13 – ИА СОЧИ-24
В столице трое мужчин в масках напали на работника службы доставки еды. Они отняли у курьера две коробки с пиццей. Инцидент произошел на улице Знаменская, передает Lenta.ru.По подозрению в совершении преступления задержаны трое москвичей в возрасте от 20 до 23 лет. Следователи установили, что подозреваемые сами заказали пиццу, а затем отобрали ее у курьера.В настоящее время предполагаемые преступники находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
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