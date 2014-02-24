На востоке Москвы мужчину ранили ножом в грудь

В квартире на улице Плеханова в столице 45-летнего мужчину ранили ножом в грудь, передает сетевое издание m24.ru. Пострадавшего, которым оказался хозяин дома, госпитализировали. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»
Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона...»
Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»
Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона...»