На Ярославском шоссе загорелась Audi (видео)
16 марта 2017, четверг, 22:00 – ИА СОЧИ-24
В районе дома 142 на Ярославском шоссе загорелся автомобиль Audi
A6. Очевидцы сняли инцидент на видео. На записи видно, как из-под капота валит
белый дым, а пожарные пытаются справится с огнем.
СОЧИ 24
Источник: Дни.ру
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В районе дома 170 на Варшавском шоссе столкнулись три машины. В ДТП пострадал один человек, передает агентство "Москва".Из-за автоаварии затруднено движение в область, перекрыты три полосы..»
вчера, 21:58 Грудастая серфингистка вызвала цунами в соцсетях
Профессиональный серфер, 22-летняя австралийка Элли-Джин Коффи стала настоящей звездой Instagram. Красотка жалуется, что в соцсетях ее критикуют за чрезмерное количество откровенных фото...»
вчера, 21:14 Секретные агенты напугали внука Трампа
Агенты Секретной службы США, занимающиеся охраной восьмилетнего внука Дональда Трампа, делали селфи со спящим мальчиком. Проснувшись внук президента сильно испугался...»
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