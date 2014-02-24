На западе Москвы найдено тело избитого пенсионера

В квартире на западе столицы найден мертвым 71-летний мужчина. На теле имеются следы избиения – ссадины на лице и гематомы на спине, передает "360 Подмосковье".Все обстоятельства смерти пенсионера устанавливаются. По факту произошедшего проводится проверка.
В Сети появилась видеохроника теракта, произошедшего 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Автор ролика для этого посетил станции "Сенная площадь" и "Технологический институт", между которыми и прогремел взрыв...»
В России нашли способ отомстить Турции во главе с ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом за нарушение правил торговли между двумя государствами. Наша страна может потеснить конкурента на рынке экспорта подсолнечного масла...»
В Сети появилась видеохроника теракта, произошедшего 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Автор ролика для этого посетил станции "Сенная площадь" и "Технологический институт", между которыми и прогремел взрыв...»
В России нашли способ отомстить Турции во главе с ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом за нарушение правил торговли между двумя государствами. Наша страна может потеснить конкурента на рынке экспорта подсолнечного масла...»