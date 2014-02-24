На западе Москвы насмерть забили китайца

18 февраля 2017, суббота, 14:30 – ИА СОЧИ-24

На западе столицы обнаружено тело 46-летнего гражданинаКитая. Иностранец скончался от множественных ушибленных ран и переломов,передает Life.ru.Мужчину с переломами ключицы и предплечья, а также ранамиголовы привезли в травмпункт двое его сограждан, надеясь, что он жив. Однаковрачи сообщили, что гражданин Китая умер еще несколько часов назад.

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