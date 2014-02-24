На западе Москвы врачи скорой застряли в лифте с пациентом
16 марта 2017, четверг, 08:16 – ИА СОЧИ-24
В московском районе Раменки в ночь на 16 марта врачи вместе с пациентом застряли в лифте. На помощь им пришли сотрудники МЧС.Спасателям удалось вызволить медиков и больного, который нуждался в срочной госпитализации, передает РЕН ТВ. О состоянии пациента ничего не известно.
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В Москве проходит международная конференция "Литература и внешняя культурная политика". В рамках мероприятия ученые, политики, а также общественные деятели обсудят роль культуры во внешней политике государства...»
Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»
Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом...»