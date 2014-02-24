На Западе назвали главное оружие Путина

16 марта 2017, четверг, 13:31 – ИА СОЧИ-24



На Западе назвали главное оружие Путина

Президент России Владимир Путин – очень опытный дипломат, который прекрасно умеет управлять людьми. Такое мнение высказали в статье для U.S. News & World Report бывший посол США в Грузии и Казахстане Уильям Кортни и социолог Мириам Мэттьюз.Авторы отмечают, что российскому лидеру удалось сделать своими хорошими друзьями бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом Кортни и Мэттьюз подчеркивают, что с учетом прихода в Белый дом симпатизирующего Путину Дональда Трампа, а также предстоящих европейских выборов круг благосклонных к президенту России глав государств может значительно расшириться. "Путин – главный очаровыватель в России", – констатируют авторы. По их словам, сохраняя контакты с бывшими лидерами влиятельных стран, глава российского государства привлекает повышенное внимание к своей персоне и становится все более влиятельным человеком на Западе. Другие же лидеры, отмечают Кортни и Мэттьюз, видя дружбу Путина, Берлускони и Шредера, понимают, что президент России остается верен своим обязательствам и достоин доверительного отношения к нему. "Неоднократные личные контакты, особенно с людьми схожего с ним статуса, которые имеют общие с ним цели и пытаются этих целей достичь, могут стать основой для дружеских отношений", – пишет издание. Напомним, на Западе настоящий фурор произвел посвященный президенту России документальный фильм "Самый могущественный человек в мире", показанный на телеканале CNN. Как отмечает автор ленты, политический аналитик Фарид Закария, Владимир Путин имеет колоссальное влияние по всему миру, а многие иностранные политики не скрывают симпатии к нему. Автор фильма признает, что с приходом Путина Россия вышла на стабильную траекторию социально-экономического развития, поддержанного внутриполитическим спокойствием. По его словам, особенно это было заметно после "неуравновешенного" Ельцина, при котором расцветало олигархическое правление, а простые люди стремительно беднели.Уверенное социально-экономическое и политическое развитие страны, отметил Закария, – причина популярности главы российского государства на Западе. Такой уровень поддержки "даже не снился" американским президентам, добавил он.

СОЧИ 24