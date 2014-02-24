На заводе в Москве произошел взрыв

На машиностроительном заводе "Молния" на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, передает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах города. Сообщается, что во время разгрузки сдетонировали несколько газовых баллонов. По предварительным данным, два человека погибли, еще два получили травмы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
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Украинский депутат Надежда Савченко продолжает удивлять окружающих своим новым. женственным образом. Так, на встречу с журналистами в Берлине бывшая летчица явилась в сексуальном коротком платье и на каблуках...»
Британская певица и мать четырех детей Сионед Вин Робертс скоропостижно скончалась у себя дома в Северном Уэльсе. На следующий день 33-летняя женщина должна были отправиться на кастинг популярного шоу "Голос"...»
Варшава и Вашингтон объявили войну Москве на европейском газовом рынке. Поляки при поддержке американцев активно саботируют работы по проекту "Северный поток – 2", оказывая беспрецедентное давление на Германию...»