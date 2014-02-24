На желтой ветке московского метро заговорили на английском

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В Петербурге после взрыва задержали шесть террористов сегодня, 12:45 В Петербурге по подозрению в содействии террористам задержаны шесть человек..»