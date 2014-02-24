На желтой ветке московского метро заговорили на английском
5 апреля 2017, среда, 13:16 – СОЧИ-24
На Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена начали дублировать объявления станций на английском языке. Как рассказал начальник подземки Дмитрий Пегов, такие меры приняты в рамках подготовки города к Кубку конфедерации 2017 года и Чемпионату мира по футболу 2018 года, передает "360 Подмосковье". На английском языке уже делают объявления в поездах на Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро.
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