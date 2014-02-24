Наивный москвич отправил 4000 смс ради победы в лотерее
21 февраля 2017, вторник, 14:46 – ИА СОЧИ-24
Наивный москвич отправил 4000 смс ради победы в лотерее
В Таганском суде Москвы рассматривалось необычное дело. Истец пытался отсудить у организаторов лотереи денежную компенсацию за то, что не получил приз. Житель столицы требовал вернуть ему стоимость СМС-сообщений, а также компенсировать моральный вред, причиненный ему организаторами СМС-викторины. В иске говорилось, что заявитель в период с 27 октября по 30 ноября отправил на указанный короткий номер 3 926 сообщений. Стоимость каждого из них составила 42,34 рубля. Таким образом мужчина пытался выиграть автомобиль по акции "60 дней – 60 автомобилей". Он потратил в общей сложности 166 226,84 рубля, но так и не получил заветный приз. По мнению истца, вопросы викторины были составлены некорректно, а его правильные ответы не регистрировались.
Суд отказал азартному москвичу в компенсации стоимости почти четырех тысяч сообщений. Было установлено, что ответчик соблюдал все условия акции, а истец действовал добровольно. Ранее активисты движения "Я люблю Россию" собрали более 60 тысяч подписей против законопроекта, разрешающего использование лотерейных аппаратов и видеолотерейных терминалов. Как писали Dni.Ru, против разработанных поправок в закон "О лотереях" было собрано более десяти тысяч "живых" подписей. При этом около 50 тысяч человек выразили свое мнение в интернете под соответствующей петицией.
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Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»
Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»