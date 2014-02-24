Найдена связь между метаболизмом и процессом старения

2 марта 2017, четверг, 17:16 – ИА СОЧИ-24



Найдена связь между метаболизмом и процессом старения

Международная группа биологов пришла к выводу, что жировой, или липидный обмен веществ оказывает влияние на максимальную продолжительность жизни того или иного вида. Проведенное исследование позволяет лучше понять молекулярные механизмы, лежащие в основе процессов старения.Большая группа ученых из России, Китая, Германии, Франции, США и Южной Африки под руководством профессора Сколтеха Филиппа Хайтовича подвергла анализу липидный состав тканей мозга, внутренних органов и мышц у 35 видов млекопитающих. Исследователи установили, что у видов с разной продолжительностью жизни разный набор липидов в тканях.Полученные результаты продемонстрировали связь липидного обмена веществ с максимальной продолжительностью жизни того или иного вида. Об этом сообщила один из авторов исследования, научный сотрудник Сколтеха,младший научный сотрудник УНЦ "Биоинформатика" Института проблем передачи информации РАН Екатерина Храмеева. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Scientific Reports.Также ученые обнаружили, что на продолжительность жизни влияет химическое строение молекул липидов. Так, структурные липиды долгоживущих видов более насыщены водородом, чем аналогичные липиды короткоживущих видов. Исследователи полагают, что этот феномен можно объяснить большей устойчивостью насыщенных водородом липидов к окислительному стрессу, которому клетки человеческого организма подвергаются при старении. В то же время для липидов, участвующих в энергетических процессах, существует противоположная зависимость. Ненасыщенных энергетических липидов у долгожителей больше, чем у короткоживущих видов. По мнению авторов исследования, это связано с тем, что такие липиды клеткам перерабатыватьв энергию сложнее, а замедленный метаболизм присущ долгоживущим видам.Ранее сообщалось, что ученые из Университета Бригама Янга в США нашли элементарный способ замедлить процесс старения. Они пришли к выводу, что для этого нужно сократить количество потребляемых калорий, а попросту – поменьше есть. Как писали Dni.Ru, результаты этого научного исследования доказывают пользу умеренного голодания. В будущем ученые надеются выяснить, как диета влияет на обмен веществ в клетках человека. Это в свою очередь позволит разработать стратегии по увеличению продолжительности жизни.

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