Налетчики с ножом ограбили контору в центре Москвы
20 марта 2017, понедельник, 12:44 – ИА СОЧИ-24
Два грабителя пробрались в букмекерскую контору на Красносельской улице в центре Москвы. Угрожая ножом администратору, они похитили сумку с деньгами и мобильный телефон, передает РЕН ТВ. По предварительным данным, добычей преступников стали 135 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды...»
Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»
Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды...»
Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»