Напавший на двух девочек в Москве маньяк попал на видео
4 апреля 2017, вторник, 11:00 – СОЧИ-24
В Москве объявлен в розыск маньяк, напавший в течение суток на двух девочек-подростков. Как сообщает Life.ru, в три часа дня подозреваемый зашел в подъезд следом за несовершеннолетней, после чего начал душить ее и попытался изнасиловать. К счастью, школьнице удалось вырваться и убежать. Однако второй эпизод закончился намного печальней. Мужчина зашел в подъезд вслед за 13-летней девочкой, ударил ногой по лицу, изнасиловал ее и скрылся. Преступника разыскивает полиция.
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