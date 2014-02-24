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НАТО назвало КВН оружием Путина
15 марта 2017, среда, 18:46 – ИА СОЧИ-24
Серьезное исследование провели в Центре стратегических
коммуникаций НАТО Stratcom. Эксперты объявили российскую юмористическую передачу КВН "инструментом политической
стратегической коммуникации".
"КВН можно описать как коммерческий продукт и
бизнес-модель. Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца
бренда КВН особенные отношения с Кремлем", – говорится в докладе Альянса.
Авторы исследования всерьез утверждают, что благодаря
"КВН-машине" у Кремля якобы есть доступ к специфической стратегической аудитории, готовой служить режиму.
Заказало исследование Министерство обороны Латвии, а
основано оно почему-то на анализе выступлений команды из Москвы
"Парапапарам", представляющей МГИМО, на фестивале "Голосящий
Кивин" в 2014 и 2015 годах. Капитан команды КВН "Парапапарам" Иван Абрамов быстро
отреагировал на эту новость и в беседе с корреспондентом RT прокомментировал
исследование НАТО. Абрамов не согласен с тем, что КВН процветает якобы из-за особых
отношений с Кремлем. "Он процветает из-за особых отношений молодежи с
таким понятием, как юмор, и из-за фигуры Александра Васильевича Маслякова,
который это все поддерживает", – уверен КВНщик и в духе передачи выразил
надежду на то, что во всем мире победят дружба и здравый смысл. Ведущий КВН Александр Масляков отказался комментировать исследование
НАТО, но ответил на вопрос Life.ru с
юмором: "Ну наконец-то НАТО обратило внимание! Что же я буду бред
комментировать?"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже не
без иронии откликнулась на признание российской передачи инструментом
политической стратегической коммуникации. "Не удивлюсь, если в глубинах
этой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими
подрывниками", – написала дипломат на своей странице в социальной сети.
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