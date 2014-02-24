НАТО назвало КВН оружием Путина

15 марта 2017, среда, 18:46 – ИА СОЧИ-24



НАТО назвало КВН оружием Путина

Юмористическая передача "Клуб веселых и находчивых" (КВН) – секретное оружие Путина. К такому выводу пришли аналитики НАТО.Серьезное исследование провели в Центре стратегическихкоммуникаций НАТО Stratcom. Эксперты объявили российскую юмористическую передачу КВН "инструментом политическойстратегической коммуникации"."КВН можно описать как коммерческий продукт ибизнес-модель. Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельцабренда КВН особенные отношения с Кремлем", – говорится в докладе Альянса.Авторы исследования всерьез утверждают, что благодаря"КВН-машине" у Кремля якобы есть доступ к специфической стратегической аудитории, готовой служить режиму.Заказало исследование Министерство обороны Латвии, аосновано оно почему-то на анализе выступлений команды из Москвы"Парапапарам", представляющей МГИМО, на фестивале "ГолосящийКивин" в 2014 и 2015 годах. Капитан команды КВН "Парапапарам" Иван Абрамов быстроотреагировал на эту новость и в беседе с корреспондентом RT прокомментировалисследование НАТО. Абрамов не согласен с тем, что КВН процветает якобы из-за особыхотношений с Кремлем. "Он процветает из-за особых отношений молодежи стаким понятием, как юмор, и из-за фигуры Александра Васильевича Маслякова,который это все поддерживает", – уверен КВНщик и в духе передачи выразилнадежду на то, что во всем мире победят дружба и здравый смысл. Ведущий КВН Александр Масляков отказался комментировать исследованиеНАТО, но ответил на вопрос Life.ru сюмором: "Ну наконец-то НАТО обратило внимание! Что же я буду бредкомментировать?"Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже небез иронии откликнулась на признание российской передачи инструментомполитической стратегической коммуникации. "Не удивлюсь, если в глубинахэтой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическимиподрывниками", – написала дипломат на своей странице в социальной сети.

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