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Назван преемник Чуркина
14 марта 2017, вторник, 21:15 – ИА СОЧИ-24
Постпред России при НАТО Александр Грушко может занять пост
постоянного представителя страны при ООН. "Кандидатура Грушко рассматривается в
числе основных на эту должность", – сообщил источник РИА Новости в Госдуме.
Грушко курировал в МИД вопросы безопасности и
общеевропейского сотрудничества. В 2005-2012 годах был заместителем министра
иностранных дел. С 2012 года является постпредом России НАТО.
Напомним, Виталий Чуркин, 11 лет занимавший должность
постпреда России при ООН, скончался 20 февраля в Нью-Йорке, за день до своего
65-летия. Как сообщили в российском МИД, Чуркин умер на рабочем месте.
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