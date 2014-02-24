

Пилот Ту-154 разбил самолет во власти иллюзий сегодня, 22:14 Пилот самолета Ту-154 Минобороны, рухнувшего в прошлом году в акватории Черного моря, потерял ориентацию в пространстве и, по выражению специалистов, оказался во власти иллюзий. Он полагался не на навигационные приборы лайнера, а на собственные ощущения...»

Названа дата прощания с Денисом Вороненковым сегодня, 21:30 В Сети появилась информация о дате и месте прощания с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, который был убит в Киеве 23 марта..»

Пожар на военном складе под Харьковом тушили два дня сегодня, 20:29 Под Харьковом сотрудники МЧС Украины завершили тушение пожара на военном складе боеприпасов..»

На Украине обрадовались нападениям ИГ в Чечне сегодня, 20:01 Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на заседании правительства одобрил убийство бойцов Росгвардии в Чечне. Отметим, что ответственность за происшествие взяло на себя "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России)...»



Странные ошибки охранника Вороненкова сегодня, 19:13 Телохранитель бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова подвергся резкой критике после появления видео убийства политика. Эксперты изучили опубликованные кадры и пришли к выводу, что охранник не сделал все возможное для спасения шефа...»

На Калужском шоссе случился пожар сегодня, 19:00 На 45-м километре Калужского шоссе в Подмосковье произошло возгорание..»

Стали известны самые пьющие регионы России сегодня, 18:44 В Совете Федерации в пятницу, 24 марта, представили "Рейтинг трезвости". Как оказалось, антилидерами списка стали Магаданская область и Чукотский автономный округ...»

Лукашенко пожаловался на провокацию Меркель сегодня, 17:28 Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил некоммерческие фонды США и Германии в финансировании беспорядков в стране. Как заявили в пресс-службе белорусского лидера, выделение средств на соответствующие цели в основном осуществлялось через Литву и Польшу...»