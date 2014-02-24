Названа дата прощания с Денисом Вороненковым

В Сети появилась информация о дате и месте прощания с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, который был убит в Киеве 23 марта. О траурном мероприятии сообщил политик Илья Пономарев."Отпевание Денис Вороненков состоится завтра в 12:00 во Владимирском соборе", – написал он в социальной сети Twitter. Dni.Ru следят за расследованием убийства бывшего депутата.
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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на заседании правительства одобрил убийство бойцов Росгвардии в Чечне. Отметим, что ответственность за происшествие взяло на себя "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России)...»
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