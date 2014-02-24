Названа главная причина возникновения рака

16 марта 2017, четверг, 14:30 – ИА СОЧИ-24



Названа главная причина возникновения рака

Калифорнийские ученые установили главную причину появления раковой опухоли. Согласно результатам исследования, малоподвижный образ жизни увеличивает риск возникновения онкологии.Специалисты установили, что главным фактором роста раковой опухоли является вещество лактат. Оно выделяется при физических нагрузках, сообщает телеканал "360°". Эксперты уточнили, что при систематических занятиях спортом человек привыкает к регулярному выбросу лактата. Таким образом, организм атлета лучше справляется с удалением побочных продуктов, провоцирующих онкологические заболевания.Ранее ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова нашли новое средство борьбы со злокачественными опухолями. По их мнению, клеточный голод может усилить интенсивность противораковой терапии."Регулируемое ограничение питательных веществ позволяет снижать дозы химиотерапевтических препаратов, что существенно понижает их токсический эффект в нормальных клетках и увеличивает эффективность противораковой терапии", – рассказал главный автор исследования, заведующий лабораторией МГУ Борис Животовский. Он отметил, что изученный ими эффект является перспективным направлением в онкомедецине.Напомним, российские специалисты в скором времени завершат испытания лекарства, которое может стать настоящим прорывом в борьбе с онкологией. Препарат с рабочим названием "Белок теплового шока" содержит в себе молекулы белка, синтезирующиеся с любыми клетками организма человека в ответ на стрессорные воздействия. Предполагается, что лекарство появится на прилавках аптек уже через три-четыре года.

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