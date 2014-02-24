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Названа главная причина возникновения рака

16 марта 2017, четверг, 14:30 – ИА СОЧИ-24

Названа главная причина возникновения рака
Названа главная причина возникновения рака
Калифорнийские ученые установили главную причину появления раковой опухоли. Согласно результатам исследования, малоподвижный образ жизни увеличивает риск возникновения онкологии.

Специалисты установили, что главным фактором роста раковой опухоли является вещество лактат. Оно выделяется при физических нагрузках, сообщает телеканал "360°". Эксперты уточнили, что при систематических занятиях спортом человек привыкает к регулярному выбросу лактата. Таким образом, организм атлета лучше справляется с удалением побочных продуктов, провоцирующих онкологические заболевания.Ранее ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова нашли новое средство борьбы со злокачественными опухолями. По их мнению, клеточный голод может усилить интенсивность противораковой терапии."Регулируемое ограничение питательных веществ позволяет снижать дозы химиотерапевтических препаратов, что существенно понижает их токсический эффект в нормальных клетках и увеличивает эффективность противораковой терапии", – рассказал главный автор исследования, заведующий лабораторией МГУ Борис Животовский. Он отметил, что изученный ими эффект является перспективным направлением в онкомедецине.Напомним, российские специалисты в скором времени завершат испытания лекарства, которое может стать настоящим прорывом в борьбе с онкологией. Препарат с рабочим названием "Белок теплового шока" содержит в себе молекулы белка, синтезирующиеся с любыми клетками организма человека в ответ на стрессорные воздействия. Предполагается, что лекарство появится на прилавках аптек уже через три-четыре года. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:16
Путин высказался о повышении пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин назвал вопрос повышения пенсионного возраста в нашей стране тонким и чувствительным. По его мнению, он требует неспешного подхода...»

сегодня, 18:00
Порошенко срывает захоронение Ленина

В РПЦ не поддерживают идею захоронения тела Ленина. Церковь считает, что данный вопрос утратил свою актуальность, так как на постсоветском пространстве идет процесс декоммунизации...»

сегодня, 17:30
Озвучены зарплаты пилотов "Аэрофлота"

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев рассказал о зарплате пилотов крупнейшей российской авиакомпании. Оказалось, что командиры воздушных судов получают 470 тысяч рублей в месяц...»

сегодня, 16:59
В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье погибли два человека

В Подмосковье, на трассе М-9 "Балтия", столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль..»

сегодня, 16:59
Путин сделал Меркель подарок

Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»

сегодня, 16:58
Французы в ужасе от нового теракта в Париже

Президент Франции Франсуа Олланд сделал официальное заявление по поводу взрыва в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Париже, прогремевшего 16 марта. Он заявил, что это был теракт...»

сегодня, 15:58
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Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом...»
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