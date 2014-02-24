Названа официальная причина смерти брата Ким Чен Ына



Пара геев из Британии боится своего русского ребенка сегодня, 10:59 Британская гей-пара Глен Хэммет и Кит Миллей рассказали журналистом о своем страхе перед одним из усыновленных детей из России. По их словам, мальчик пытался их душить, ломал вещи. воровал деньги и угрожал. Теперь против него действует судебный запрет...»

Трамп отказался ужинать с журналистами сегодня, 10:28 "Я не буду присутствовать на торжественном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме в этом году..»

Весна принесет в Москву потепление и дожди вчера, 20:28 В столице в первый день весны потеплеет до плюс 7 градусов. Как сообщили в Гидрометцентре России, 1 марта будет облачно, днем пройдет небольшой дождь, ожидается ветер с порывами до 10 метров в секунду, передает ТАСС. В последние дни зимы также будет комфортная погода..»

В Подмосковье женщина ударила деверя ножом в спину вчера, 19:30 В подмосковном Сергиевом Посаде на почве внезапно возникших неприязненных отношений женщина ударила ножом в спину брата мужа..»