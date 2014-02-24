Названа официальная причина смерти брата Ким Чен Ына
26 февраля 2017, воскресенье, 11:30 – ИА СОЧИ-24
Вскрытие Ким Чен Нама позволило установить точную причину смерти мужчины в аэропорту Куала-Лумпура. Данные министерства здравоохранения Малайзии подтвердили версию врачей и полиции – брат Ким Чен Ына был отравлен химическим веществом нервно-паралитического действия VX Nerve Agent, передает Russia Today. Глава Минздрава страны Субраманиам Сатхасивам отметил, что компоненты яда вызвали сильный паралич, который и привел к смерти мужчины в течение очень короткого периода времени.
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В столице в первый день весны потеплеет до плюс 7 градусов. Как сообщили в Гидрометцентре России, 1 марта будет облачно, днем пройдет небольшой дождь, ожидается ветер с порывами до 10 метров в секунду, передает ТАСС. В последние дни зимы также будет комфортная погода..»