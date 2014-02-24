Названа возможная дата президентских выборов

16 марта 2017, четверг, 22:13 – ИА СОЧИ-24

Секретарь Центральной избирательной комиссии России МайяГришина сообщила, что президентские выборы 2018 года могут пройти 4 или 18марта. Для утверждения даты необходима поддержка проекта Минтруда о переносевыходных дней.Точная дата выборов будет зависеть от исхода рассмотренияГосдумой предложенных законодательных поправок, передает РИА Новости.По действующему законодательству, выборы главы государствапроходят во второе воскресенье марта. Таким образом, в 2018 году деньголосования выпадает на 11 число. По закону, если второе воскресенье являетсясовмещенным, послепраздничным или рабочим днем из-за переноса праздников,голосование назначается на первое воскресенье, в 2018 году это будет 4 марта.Однако поправки, внесенные в Госдуму, предполагают переносдня голосования на третье воскресенье месяца. В случае их принятия выборы могутсостояться 18 марта.

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