Названо количество погибших при авиаударе США по сирийской базе
7 апреля 2017, пятница, 11:01 – СОЧИ-24
Жертвами авиаудара США по базе Шайрат в Хомсе стали шесть человек. Как сообщает агентство SANA со ссылкой на Генштаб ВС Сирии, атака нарушает все международные права и законы. В ночь на 7 апреля США выпустили в направлении правительственной базы в Сирии крылатые ракеты, базирующиеся на кораблях ВМС. Предположительно, на аэродроме Шайрат, ставшем целью американцев, находились россияне.
Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»
Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона...»
Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»
Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона...»