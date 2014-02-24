Названы самые опасные заболевания кожи

Американские врачи перечислили самые опасные для человека кожные заболевания. При чем, большинство недугов из этого списка способны привести даже к инвалидности. Исследователи составили перечень недугов на основе более четырех тысяч медицинских источников по всему миру. В список наиболее коварных заболеваний кожи вошли: дерматит, угревая сыпь, крапивница, псориаз, вирусные заболевания кожи, грибковые инфекции, чесотка, меланома, пиодермия, рак кожи (кроме меланомы), пролежни, а также очаговая алопеция. По информации авторов перечня, кожные заболевания являются четвертой ведущей причиной инвалидности, уступая только анемии, туберкулезу и заболеваниям органов чувств. Медики подчеркивают, что кожные болезни опасны не только тем, что приводят к обезвоживанию и вызывают психологический дискомфорт. "Часто дерматологические недуги являются признаками системной поломки организма", – цитирует одного из авторов работы, Роберта Делавалле Eurek Alert. Ученые подчеркивают, что некоторые из этих заболеваний тесно привязаны к определенному региону, пишет Lenta.ru. Так, например, рак кожи распространен в США, а в Индии и Китае это заболевание встречается гораздо реже. Чесотка чаще всего наблюдается у людей, проживающих на островах в южной части Тихого океана и в Африке. Авторы исследования надеются, что их работа привлечет внимание мирового научного сообщества и поможет ему скорректировать свои приоритеты в пользу решения наиболее актуальной проблемы кожных болезней.
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Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента...»
Американские ученые на основе множества проведенных исследователей составили психологический портрет идеальной жены для современного мужчины. Оказалось, что представления о том, что дама должна быть, в первую очередь, физически привлекательна и сексуальна, давно устарели...»