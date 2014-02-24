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Названы следующие цели террористов в Европе

7 апреля 2017, пятница, 19:59 – СОЧИ-24

Названы следующие цели террористов в Европе
Названы следующие цели террористов в Европе
По мнению экспертов, теракт в Стокгольме явно демонстрирует, что теперь целью боевиков станет Северная Европа. Политологи считают, что с помощью подобных атак террористы хотят спровоцировать конфликт между местным населением и мигрантами.
Как рассказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко, вслед за Стокгольмом боевики попытаются атаковать и другие города Северной Европы. Эксперт уверен, что главная цель террористов – поднять волну радикализма на фоне столкновений беженцев и местного населения. "Не секрет, что в странах Северной Европы огромное количество пронацистских организаций. Идет общая дестабилизация Северной Европы. Это общая часть, на очереди – Дания и Финляндия", – цитирует политолога Life.ru. По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, после трагических событий в Стокгольме Швеция наверняка ужесточит миграционное законодательство. Впрочем, эта мера может быть неэффективна, так как боевики уже могут быть гражданами страны. "Полиция должна провести тщательное расследование, возможно, скорее всего, ячейка уже работает вовсю на территории Швеции", – отмечает эксперт. Политолог Алексей Мухин считает, что благополучная скандинавская страна – идеальная мишень для террористов еще и потому, что отражает базовые ценности христианства. "Речь идет о системном разрушении, о создании хаоса в христианском мире, выбирают разные страны, в том числе благополучные", – подчеркнул эксперт. Напомним, ранее сообщалось, что в Стокгольме грузовик на полной скорости протаранил толпу людей. По последним данным, в результате теракта погибли около пяти человек. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Полиция назвала число жертв теракта в Стокгольме

Шведская полиция озвучила официальные данные по жертвам и пострадавшим от теракта в центре Стокгольма..»

вчера, 21:59
Служба в армии превратила механика в сексапильную модель

Американка Хоуп Ховард стала звездой соцсетей благодаря своим шикарным формам. Однако, чтобы достичь идеального тела 26-летней красотке пришлось пройти тяжелое испытание в виде военной службы в Афганистане...»

вчера, 21:45
Лавров о тяжелых последствиях атаки США на Сирию

В беседе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о негативных последствиях американской атаки крылатыми ракетами базы правительственных войск Сирии в провинции Хомс..»

вчера, 21:45
В Стокгольме полиция допрашивает двух задержанных

Представитель полиции Швеции подтвердил, что после теракта в Стокгольме правоохранители задержали двух человек..»

вчера, 21:28
Несущийся по Стокгольму грузовик попал на видео

Установленная в одном из магазинов Стокгольма камера сняла момент выезда грузовика террориста на улицу Дроттнинггатан в центре города, передает Life.ru..»

вчера, 21:14
Охранника жилого комплекса обстреляли на парковке

В полицию Екатеринбурга от руководителя службы безопасности жилищного комплекса "Миллениум" на улице Громова на юго-западе города поступило сообщение о том, что одного из его сотрудников обстреляли из неустановленного оружия во время планового обхода территории..»

вчера, 21:13
Джалилов перед взрывом сделал контрольный звонок в Москву

Следователи продолжают выяснять подробности теракта, совершенного 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Как выяснилось, перед тем, как совершить самоподрыв смертник Акбаржон Джалилов сделал таинственный звонок в Москву...»

вчера, 21:00
США хотят восстановить контакты с Россией

После ракетной атаки ВВС США на сирийскую базу в провинции Хомс Пентагон намерен восстановить контакты с российскими коллегами в рамках меморандума о предотвращении воздушных инцидентов, передает URA.Ru со ссылкой на официального представителя американского военного ведомства Мишель Балдансу..»
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