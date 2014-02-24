Названы возможные причины крушения Ту-154

25 декабря 2016, воскресенье, 14:00 – ИА СОЧИ-24



Названы возможные причины крушения Ту-154

Авиационные эксперты рассказали о возможных причинах катастрофы Ту-154 в акватории Черного моря. По их мнению, стоит рассматривать две основные версии – сложные погодные условия и ошибка пилотирования."Анализируя данные, что катастрофа Ту-154 произошла спустя три минуты после взлета, а лайнер рухнул в море в полутора километрах от берега, можно предположить, что при наборе высоты машина попала в восходящий поток и свалилась в штопор", – цитирует Life.ru авиационного эксперта Сергея Крутоусова. Он отметил, что набор высоты лайнером пришелся как раз на момент пересечение границы двух сред – воды и суши.Подобные условия могли спровоцировать попадание самолета в восходящий поток. При угле атаки, характерном для набора высоты, лайнер мог завалиться на левое или правое крыло. Впрочем, пока нельзя исключать и версии об ошибке пилотирования."При наборе высоты пилоты не смогли рассчитать правильный угол тангажа. При пилотировании, при наборе высоты в штурвальном режиме основная трудность состоит именно в выдерживании скорости, что является стабильностью при пилотировании и удерживании лайнера по тангажу при скорости набора высоты 500–550 километров в час", – считает эксперт.Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 5:40 мск, через 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря. Минобороны опубликовало список пассажиров, находившихся на борту в момент крушения.

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